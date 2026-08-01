Барселона подчини Атлетик и записа втори успех в Ла Лига

Барселона постигна втора поредна победа от началото на сезона в Ла Лига. Шампионите се наложиха с 2:0 над Атлетик Билбао в отложен двубой от първия кръг. В игра за Барса след почивката се появи новото звездно попълнение Родри, който записа официален дебют.

Рафиня откри резултата в 37-ата минута след великолепно подаване на Педри, а Фермин Лопес оформи крайното 2:0 в 82-рата. Така каталунците продължават с пълен актив след впечатляващото 5:0 над Елче в първия кръг.

Барселона контролираше събитията почти през целия мач и създаде значително повече положения. Още в 19-ата минута Унай Симон трябваше да показва най-доброто от себе си след опасен удар на Ламин Ямал, а пет минути по-късно Рафиня разтресе гредата с глава.

Каталунците имаха още един гол, отменен заради засада, а в края на първото полувреме Ямал пропусна отличен шанс да удвои, след като излезе очи в очи със Симон, но вратарят успя да го спре.

След почивката превъзходството на Барселона продължи. В 53-ата минута този път Ямал нацели гредата, а домакините пропуснаха още няколко възможности да решат мача.

Атлетик рядко стигаше до опасности, но в 75-ата минута Ойхан Сансет можеше изненадващо да изравни. Ударът му обаче срещна дясната греда на Жоан Гарсия, като при атаката останаха и съмнения за нарушение срещу Ерик Гарсия.

Барселона все пак стигна до втори гол седем минути по-късно. Аймерик Лапорт допусна груба грешка, от която се възползва Фермин Лопес и прати топката в мрежата за 2:0.

Победата изкачи Барселона до шест точки от два мача, докато Атлетик Билбао остава без успех след загубата с 1:3 от Севиля в първия си двубой.