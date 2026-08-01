БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона подчини Атлетик и записа втори успех в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Родри се появи в игра след почивката и направи дебют за Барса.

Родри Барселона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона постигна втора поредна победа от началото на сезона в Ла Лига. Шампионите се наложиха с 2:0 над Атлетик Билбао в отложен двубой от първия кръг. В игра за Барса след почивката се появи новото звездно попълнение Родри, който записа официален дебют.

Рафиня откри резултата в 37-ата минута след великолепно подаване на Педри, а Фермин Лопес оформи крайното 2:0 в 82-рата. Така каталунците продължават с пълен актив след впечатляващото 5:0 над Елче в първия кръг.

Барселона контролираше събитията почти през целия мач и създаде значително повече положения. Още в 19-ата минута Унай Симон трябваше да показва най-доброто от себе си след опасен удар на Ламин Ямал, а пет минути по-късно Рафиня разтресе гредата с глава.

Каталунците имаха още един гол, отменен заради засада, а в края на първото полувреме Ямал пропусна отличен шанс да удвои, след като излезе очи в очи със Симон, но вратарят успя да го спре.

След почивката превъзходството на Барселона продължи. В 53-ата минута този път Ямал нацели гредата, а домакините пропуснаха още няколко възможности да решат мача.

Атлетик рядко стигаше до опасности, но в 75-ата минута Ойхан Сансет можеше изненадващо да изравни. Ударът му обаче срещна дясната греда на Жоан Гарсия, като при атаката останаха и съмнения за нарушение срещу Ерик Гарсия.

Барселона все пак стигна до втори гол седем минути по-късно. Аймерик Лапорт допусна груба грешка, от която се възползва Фермин Лопес и прати топката в мрежата за 2:0.

Победата изкачи Барселона до шест точки от два мача, докато Атлетик Билбао остава без успех след загубата с 1:3 от Севиля в първия си двубой.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Атлетик Билбао #Родри #Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
2
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
3
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
4
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
5
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
Бирата - вредна за здравето?
6
Бирата - вредна за здравето?

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
4
Проливни дъждове и в сряда
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Европейски футбол

ПСЖ срещу Барселона и Ман Сити в Шампионската лига
ПСЖ срещу Барселона и Ман Сити в Шампионската лига
Атлетико постави цена от €150 млн. на Алварес, Арсенал е на ход Атлетико постави цена от €150 млн. на Алварес, Арсенал е на ход
Чете се за: 02:40 мин.
Омар Мармуш вече е футболист на Тотнъм Омар Мармуш вече е футболист на Тотнъм
Чете се за: 03:05 мин.
УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино
Чете се за: 01:22 мин.
Джак Грийлиш е готов да се върне в Евертън Джак Грийлиш е готов да се върне в Евертън
Чете се за: 01:00 мин.
Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра е спасена (ОБЗОР)
Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в планина Славянка Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в планина Славянка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Рекордно скъпи избори за президент. Вотовете за последните 5 години...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Имало е заглушаване, но заглушителят липсва: Какво установи...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Празници на изкуствата „Аполония“: Фестивалът ще...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ