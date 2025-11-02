Барселона преболедува загубата в "Ел Класико"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каталунците матираха Елче и се върнаха на правия път в Ла Лига.

барселона елче
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона си припомни вкуса на успеха в Ла Лига за отрицателно време. Действащите шампиони надиграха Елче с 3:1 в мач от 11-ия кръг, който се изигра на стадион "Монтжуик".

Точни за каталунците бяха Ламин Ямал, Феран Торес и Маркъс Рашфорд, а за гостите голът бе отбелязан от Рафа Мир. Това бе достатъчно за състава на Ханзи Флик да се върне на правия път в испанския елит и да преболедува загубата от "Ел Класико" преди седмица срещу Реал Мадрид. От своя страна Едер Сарабия сбърка за втори пореден път в шампионата.

"Блаугранас" окупираха второто място във временното класиране с 25 точки, техните съперници заемат деветата позиция с 14. На 9 ноември (неделя) "лос кулес" ще бъдат домакини на Селта, докато Елче ще приеме Реал Сосиедад.

Домакините не се забавиха много с откриването на резултата, като това се случи още при първия им удар. В деветата минута Александро Балде асистира на Ламин Ямал, който не сбърка.

3 минути по-късно каталунците вече се радваха на втори гол. Фермин Лопес асистира на Феран Торес и той не сгреши.

„Блаугранас“ нямаха намерение да спират с непрестанните атаки, като в средата на първото полувреме Маркъс Рашфорд и Феран Торес се отчетоха с опасни удари, а Фермин Лопес бе на крачка да направи резултата класически.

В края на първото полувреме гостите показаха признаци на живот и върнаха едно попадение. Рафа Мир се оказа в центъра на събитията, след като се измъкна и с точен удар матира Войчех Шчесни.

Минути по-късно Торес и Ямал пропуснаха да върнат по-сериозното предимство на „лос кулес“, отчитайки се нова порция пропуски.

При подновяването на играта Рашфорд стреля в аут. След това той вкара във вратата на гостите, но неговото попадение не беше зачетено заради засада.

В 55-та минута гредата раздели гостите от изравняването, тъй като Мир не успя да вкрара.

В 61-та минута Лопес получи от дясно и центрира към Рашфорд. Той своя страна овладя топката и се освободи от опеката на защитник, за да разпечата вратата, пазена от Иняки Пеня.

7 минути след това отборът, намиращ се в провинция Аликанте, пропусна златен шанс да се върне в резултата. Тогава Мир удари гредата на вратата на Шчесни.

Ямал имаше шанс да сложи тока на спора в 78-та минута, но тогава стреля високо над вратата.

#ФК Елче #Ла Лига 2025/26 #ФК Барселона

