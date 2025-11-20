Барселона с фалстарт при дебюта на Хави Паскуал в Евролигата

Повече от инфарктно бе началото на кариерата на Хави Паскуал начело на Барселона. В първия мач на новия треньор "Блауграна" падна като гост на Анадолу Ефес със 74:73.

Преди идването на Паскуал Оскар Орелана изведе каталунците до две поредни победи в турнира.

0.3 секунди преди сирената при 73:72 за Барса срещу Ян Весели бе отсъдено лично нарушение при борба срещу Айзея Кординие. Французинът не трепна от линията и реализира и двата опита за победата. Анадолу игра без контузения си лидер Шейн Ларкин. Кординие бе най-резултатен с 14 точки, а Джордан Лойд вкара 13. Ерджан Османи бе най-полезен с 13 точки и 6 борби.

Ян Весели вкара 16 за Барселона и хвана 8 борби, но нарушението му в края го лиши от крайната радост.

Барселона вече е с баланс 7-5, а турският тим има 5 победи в 12 мача.

В следващия кръг Барса приема АСВЕЛ у дома, а Анадолу Ефес ще гостува на Монако.