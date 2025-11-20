БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 04:07 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:45 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Барселона с фалстарт при дебюта на Хави Паскуал в Евролигата

Чете се за: 01:12 мин.
Каталунците изпуснаха победата при гостуването си на Анадолу Ефес в последните 0.3 секунди.

БК Барселона - Хави Паскуал, Уили Ернангомес
Снимка: БГНЕС
Повече от инфарктно бе началото на кариерата на Хави Паскуал начело на Барселона. В първия мач на новия треньор "Блауграна" падна като гост на Анадолу Ефес със 74:73.

Преди идването на Паскуал Оскар Орелана изведе каталунците до две поредни победи в турнира.

0.3 секунди преди сирената при 73:72 за Барса срещу Ян Весели бе отсъдено лично нарушение при борба срещу Айзея Кординие. Французинът не трепна от линията и реализира и двата опита за победата. Анадолу игра без контузения си лидер Шейн Ларкин. Кординие бе най-резултатен с 14 точки, а Джордан Лойд вкара 13. Ерджан Османи бе най-полезен с 13 точки и 6 борби.

Ян Весели вкара 16 за Барселона и хвана 8 борби, но нарушението му в края го лиши от крайната радост.

Барселона вече е с баланс 7-5, а турският тим има 5 победи в 12 мача.

В следващия кръг Барса приема АСВЕЛ у дома, а Анадолу Ефес ще гостува на Монако.

#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #БК Барселона

