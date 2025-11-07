БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Футболистите направиха открита тренировка пред 22 хиляди свои привърженици.

Снимка: БТА
Слушай новината

Играчите на Барселона се върнаха символично на реконструиращия се стадион "Камп Ноу" за първи път от две години насам, като направиха открита тренировка пред част от привържениците си, обявиха от клуба.

Заниманието се проведе тази сутрин, като феновете, които имат абонаментни карти, платиха 5 евро, за да го гледат, а цената за всички останали бе 10 евро. На трибуните се събраха 22 хиляди привърженици, които гледаха Ламин Ямал и компания, а събраните приходи отиват за проекта "Пулсерас Блаугранас", който събира пари за менталното здраве на хоспитализирани деца и подрастващи.

Стадион "Камп Ноу" е затворен от 2023 за реконструкция, като проектът струва близо 1,5 милиарда евро.

Спортното съоръжение е далеч от завършен вид, като много зони все още са недостъпни, няма поставена козирка навсякъде и продължават довършителните работи. Малко вероятно е Барселона да получи разрешение да играе на "Камп Ноу" до края на календарната година, дори при намален капацитет, като вероятно откриването, което вече се отлага няколко пъти, ще бъде за 2026.

#"Камп Ноу" #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Европейски футбол

Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига
Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига
Ваноли замества Пиоли във Фиорентина Ваноли замества Пиоли във Фиорентина
Чете се за: 00:22 мин.
Тухел повика Белингам и Фоудън за последните световни квалификации Тухел повика Белингам и Фоудън за последните световни квалификации
Чете се за: 01:40 мин.
ФИФА глоби федерациите на Норвегия и Италия ФИФА глоби федерациите на Норвегия и Италия
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Двуполюсният модел като национална, футболна черта Двуполюсният модел като национална, футболна черта
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ