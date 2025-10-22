Барселона ще бъде без Ханзи Флик срещу Реал Мадрид

Барселона ще бъде без своя треньор Ханзи Флик по време на предстоящото дерби с Реал Мадрид през уикенда. Германският специалист ще трябва да изтърпи наказание от един мач, след като днес Дисциплинарната комисия към испанската футболна федерация отхвърли жалбата на клуба относно санкцията на треньора.

Флик беше изгонен в заключителните минути на победата с 2:1 над Жирона. Голямото дерби на Испания е в неделя на „Сантяго Бернабеу“ в Мадрид.

Добрата новина за Барселона е възстановяването на Рафиня. Бразилецът вече тренира пълноценно и ще бъде на разположение за Ел Класико.