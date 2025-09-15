Барселона вкара шест гола на Валенсия

Отборът на Барселона записа категорична победа с 6:0 над Валенсия в първото си домакинство на стадион "Йохан Кройф" пред едва 6000 зрители.

Четири дни преди старта на участието си в Шампионската лига срещу Нюкасъл, каталунците предложиха офанзивен футбол, благодарение на който се изкачиха на второ място в класирането. По две попадения отбелязаха Фермин Лопес, бразилската звезда Рафиня и голмайсторът Роберт Левандовски.

Барселона показа убедително игра, въпреки отсъствията на Ламин Ямал, Френки де Йонг и Алехандро Балде.

Барселона се надява, че ще може да се върне на своя стадион "Камп Ноу" с ограничен капацитет от 27 000 места още в следващия домакински мач срещу Хетафе.