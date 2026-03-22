Барселона взе своето срещу Райо

Барселона стигна до труден успех с 1:0 срещу Райо Валекано в двубой от 29-ия кръг на Ла Лига. Единственото попадение реализира Роналд Араухо, който бе точен с глава след корнер, изпълнен от Жоао Кансело.

Домакините можеха да поведат и по-рано, но Рафиня пропусна добра възможност, а претенции за дузпа след нарушение срещу Ламин Ямал не бяха уважени. Малко по-късно и гостите поискаха наказателен удар заради ситуация с Андрей Рациу, но съдията отново остана безучастен.

След почивката Райо Валекано заигра по-активно и бе близо до изравняване. Алваро Гарсия и Унай Лопес пропуснаха добри шансове, а вратарят Жоан Гарсия се отличи с няколко ключови намеси. В заключителните минути той спаси удар на Хорхе де Фрутос, а Пача Еспино не намери целта.

С успеха Барселона увеличи аванса си на върха и вече води със седем точки пред Реал Мадрид, който по-късно излиза срещу Атлетико Мадрид. Райо Валекано остава в долната половина на таблицата.