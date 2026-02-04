Баржи се откъснаха от пристанище "Север" във Видин

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Повредиха публична инфраструктура по течението на река Дунав

баржи откъснаха пристанище север видин
Слушай новината

Три баржи са се откъснали от пристанище "Север" във Видин и са започнали свободно плаване по река Дунав, като са нанесли щети на публична инфраструктура. Това съобщи областният управител на Видин Ани Арутюнян.

Инцидентът е станал около 3.35 часа на 1 февруари.

По думите ѝ вследствие на инцидента са увредени няколко парапета, както и понтон № 6. Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност. Локализирани са два кораба при 773-и километър на реката, за които може да се направи обосновано предположение, че са плавателните съдове, причинили щетите. Корабите са задържани, уточни областният управител.

Ани Арутюнян допълни, че към момента се изясняват всички обстоятелства, както и конкретните причини, довели до инцидента.

Снимки: БТА

#пристанище "Север" #река Дунав

