БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболистите на Локомотив Пд ще участват в събитие с най-малките си фенове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
баскетболистите локомотив участват събитие малките фенове
Снимка: БК Локомотив Пд
Слушай новината

Баскетболният Локомотив Пловдив организира специално събитие за деца, на което всички малки любители на баскетбола ще могат да се срещнат със състезателите на "черно-белите" и да играят заедно с тях, съобщиха от клуба. То ще се състои на 28 септември (неделя) от 14:00 часа в зала "Сила".

"В неделния следобед залата ще оживее от смях, игри и спортен дух, защото Локомотив Пловдив отваря врати за всички деца, които обичат баскетбола или просто искат да се забавляват. Сред забавленията ще бъдат и срещи с играчите от мъжкия отбор, както и треньорите от школата, които ще споделят магията на любимата игра отблизо. Очакват ви нови приятелства, много настроение и баскетболни емоции, които ще помните дълго. Всеки малък шампион е добре дошъл - елате да играем, да се забавляваме и да станем част от едно голямо баскетболно семейство", написаха от Локомотив.

Както е известно, на 26 и 27 септември за втора поредна година от клуба организират турнир в чест на легендарната баскетболистка Пенка Стоянова, като вече станаха ясни и полуфинални двойки в надпреварата.

Домакините от Локомотив ще премерят сили с тима на Ботев 2012 Враца, докато в другия сблъсък един срещу друг се изправят Академик Бултекс 99 и Левски.

#БК Локомотов Пд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
4
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
5
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
6
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Български баскетбол

Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре
Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре
Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември
Чете се за: 00:55 мин.
Националният отбор на България приключи с победа груповата фаза на европейското първенство по баскетбол на колички Националният отбор на България приключи с победа груповата фаза на европейското първенство по баскетбол на колички
Чете се за: 01:45 мин.
Американецът Сам Фриймън е поредното ново попълнение в отбора на Черно море Тича Американецът Сам Фриймън е поредното ново попълнение в отбора на Черно море Тича
Чете се за: 01:47 мин.
Юношеският национал по баскетбол Ивайло Скрински ще играе в Гърция Юношеският национал по баскетбол Ивайло Скрински ще играе в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.
"Арена СамЕлион" е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига "Арена СамЕлион" е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ