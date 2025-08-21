Баскетболните мачове по време на Игрите в Лос Анджелис ще започнат два дни преди откриването

Турнирът по баскетбол на Летните олимпийски игри през 2028 г. ще започне два дни преди церемонията по откриването в Лос Анджелис.

По време на Игрите в Париж 2024 надпреварата бе в рамките на по-малко от две седмици, като тогава най-голям проблем беше графикът на четвъртфиналите. И четирите мача се играха в един и същи ден, като започваха на обяд и продължаваха до късно вечер.

Затова в Лос Анджелис 2028 ще въведат ревизиран баскетболен график, като мачовете ще започват два дни преди церемонията по откриването.

Така четвъртфиналите ще се играят в два дни, а нито един мач няма да започне по-рано от 12:00 ч.

До Олимпийските игри след три години има няколко големи събития, на които ще бъдат определени отборите, които ще добият право да се борят за медалите в Лос Анджелис 2028.

Сред най-очакваните първенства са Евробаскет 2025, Световното първенство за жени 2026 и Световното първенство по баскетбол за мъже 2027 в Катар.

Домакините на Лос Анджелис 2028 вече направиха промяна в традиционната програма на форума. Състезанията по лека атлетика ще се състоят в началото на Игрите, а тези по плуване ще се проведат във втората седмица.