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Баскетболните национали до 18 г. с нова загуба в контролите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Момчетата на Веселин Веселинов не успяха срещу Белгия.

българия победи швеция европейското първенство баскетбол юноши години един успех оставане дивизия
Снимка: ахрив
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Българският национален отбор за юноши до 18-годишна възраст допусна трета грешна стъпка в своята подготовка за европейското първенство в Трентино, Дивизия А. Баскетболистите на Веселин Веселинов сбърка срещу Белгия със 75:94 в контрола, която се изигра в „Арена Ботевград“.

Така българите остават без победа преди старта на шампионата на стария континент. Към момента младите „лъвове“ имат три загуби на своята сметка.

Двата отбора ще премерят сили още веднъж утре в Ботевград. Проверката ще стартира от 19:00 часа.

#Национален отбор на Белгия по баскетбол за юноши до 18 години #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 18 години

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