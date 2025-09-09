БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тимът на Денислав Иванов спечели убедително и срещу Унгария.

Баскетболните национали на колички с трета победа на европейското в Самоков
Слушай новината

Българският национален отбор на колички постигна трети пореден успех на европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Тимът на Денислав Иванов се справи с Унгария след 60:29 в мач от третия кръг в група А, който се изигра в „Арена СамЕлион“.

Така националите имат пълен актив от три победи в групата. Утре (сряда) българският отбор ще играе срещу Дания от 11:15 часа българско време.

Българите овладяха инициативата още през първата част, в която допуснаха само 2 точки и поведоха с 16 след нейния край. Домакините на шампионата бяха достатъчно убедителни и през втората част, а на полувремето поведоха с 33:10. След паузата нещата не се промениха и мачът се доигра.

Георги Ташев бе над всички за българите с 20 точки и 15 борби. Алексей Асенов има 12 и 9 асистенции, Антон Фиков завърши с 11 и 7 завършващи паса.

Габор Класич приключи с 6 точки и 11 борби за унгарците.

