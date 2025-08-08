Баскетболните националки до 20 г. намериха място в Топ 4 на европейското в Мишколц

Българският национален отбор по баскетбол за жени до 20-годишна възраст си проправи път до полуфиналите на европейското първенство в Мишколц, Дивизия Б. Съставът на Маргарита Маринкова се наложи над Украйна с 66:60 в мач от последния втори кръг в група Е, който се изигра в ДВТК Арена. Българките изиграха стабилно първо полувреме, а в хода на второто отблъснаха щурма на украинките и в крайна сметка спечелиха директната среща по пътя към Топ 4 на шампионата на унгарска територия, както и към четвъртия пореден успех.

Това се оказа достатъчно за българския тим да финишира на второто място в крайното класиране с две победи и една загуба. На полуфиналите младите „лъвици“ ще срещнат отбора на Унгария, който приключи с пълен актив от 3 успеха.

Символичните гости бяха в ролята на лидери само в дебютните минути. Впоследствие усилията на Ивана Бонева и Деница Манолова обърнаха хода на събитията за българките, които за отрицателно време си изградиха двуцифрен аванс, повеждайки с 10 точки в края на първата част.

Яна Карамфилова пое щафетата в хода на втория период и водачеството на символичните домакини остана непокътнато. В следващия момент Бонева напомни за себе си, стопирайки украинския щурм, за да могат младите „лъвици“ да се приберат в съблекалнята при 35:26.

Украинките не се предадоха и при подновяването на играта, когато редуцираха стабилна част от пасива си. Бърз отговор, дело на Бонева и Карамфилова, върна спокойствието на българския тим, който след 30 минути игра се пребори за актив от 11 точки.

Олександра Тайншчек Елина Синякова и Полина Тупало отново накараха украинския отбор да си повярва, че има сили за обрат, стопявайки пасива си до минус 3. Последва нова светкавична реакция чрез Манолова, Бонева и Карамфилова, а до финалната сирена българките не наведоха глава.

Ивана Бонева блесна с пълна сила за победителките, отчитайки се с 26 точки, включително и с 5 точни шута зад дъгата, но не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Яна Карамфилова финишира с 21, 12 борби и 5 откраднати топки, Деница Манолова се разписа с 10 точки.

Елина Синякова има 17 точки и 7 борби за украинките.