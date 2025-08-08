БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните националки до 20 г. намериха място в Топ 4 на европейското в Мишколц

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Съставът на Маргарита Маринкова отказа и Украйна по пътя към полуфиналите на шампионата.

Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор по баскетбол за жени до 20-годишна възраст си проправи път до полуфиналите на европейското първенство в Мишколц, Дивизия Б. Съставът на Маргарита Маринкова се наложи над Украйна с 66:60 в мач от последния втори кръг в група Е, който се изигра в ДВТК Арена. Българките изиграха стабилно първо полувреме, а в хода на второто отблъснаха щурма на украинките и в крайна сметка спечелиха директната среща по пътя към Топ 4 на шампионата на унгарска територия, както и към четвъртия пореден успех.

Това се оказа достатъчно за българския тим да финишира на второто място в крайното класиране с две победи и една загуба. На полуфиналите младите „лъвици“ ще срещнат отбора на Унгария, който приключи с пълен актив от 3 успеха.

Символичните гости бяха в ролята на лидери само в дебютните минути. Впоследствие усилията на Ивана Бонева и Деница Манолова обърнаха хода на събитията за българките, които за отрицателно време си изградиха двуцифрен аванс, повеждайки с 10 точки в края на първата част.

Яна Карамфилова пое щафетата в хода на втория период и водачеството на символичните домакини остана непокътнато. В следващия момент Бонева напомни за себе си, стопирайки украинския щурм, за да могат младите „лъвици“ да се приберат в съблекалнята при 35:26.

Украинките не се предадоха и при подновяването на играта, когато редуцираха стабилна част от пасива си. Бърз отговор, дело на Бонева и Карамфилова, върна спокойствието на българския тим, който след 30 минути игра се пребори за актив от 11 точки.

Олександра Тайншчек Елина Синякова и Полина Тупало отново накараха украинския отбор да си повярва, че има сили за обрат, стопявайки пасива си до минус 3. Последва нова светкавична реакция чрез Манолова, Бонева и Карамфилова, а до финалната сирена българките не наведоха глава.

Ивана Бонева блесна с пълна сила за победителките, отчитайки се с 26 точки, включително и с 5 точни шута зад дъгата, но не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Яна Карамфилова финишира с 21, 12 борби и 5 откраднати топки, Деница Манолова се разписа с 10 точки.

Елина Синякова има 17 точки и 7 борби за украинките.

#Национален отбор на Украйна по баскетбол за жени до 20 години #Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Мишколц, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Български баскетбол

Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с грешен ход на европейското в Скопие
Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с грешен ход на европейското в Скопие
Националките по баскетбол до 14 г. с нова загуба на турнир в Словения Националките по баскетбол до 14 г. с нова загуба на турнир в Словения
Чете се за: 00:57 мин.
Баскетболният спартак привлече втори чужденец Баскетболният спартак привлече втори чужденец
Чете се за: 01:10 мин.
Росен Барчовски: Ще се класираме напук на всички негативни мнения Росен Барчовски: Ще се класираме напук на всички негативни мнения
Чете се за: 03:37 мин.
Две българки попаднаха в гласуването за MVP на ЕвроБаскет до 20 г. Две българки попаднаха в гласуването за MVP на ЕвроБаскет до 20 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Милен Дудев: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали в подготовката Милен Дудев: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали в подготовката
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ