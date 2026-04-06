Баскетболният Академик Бултекс 99 започва изграждането на нова общинска зала

Баскетболният Академик Бултекс 99 започва изграждането на нова зала в Пловдив, съобщи с изявление на страницата на "студентите" във Фейсбук председателят на клуба Васил Врачев и уточни, че това става след единодушно решение на общинския съвет и подкрепата на кмета на града - Костадин Димитров.

Новата зала ще бъде общинска и ще бъде построена на общинско място. В нея ще има две баскетболни игрища, фитнес, ресторант и общежития за децата, трениращи в школата на Академик.

От клуба призоваха обществеността за подкрепа и обявиха отварянето на дарителска сметка за изграждането на спортния комплекс.

Както е известно, в момента Академик играе домакинските си срещи от Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) в зала "Сила", където домакинства и другия елитен пловдивски баскетболен клуб - Локомотив.