Баскетболният Черно море остави Цветомир Чернокожев в редиците си

Новините в Черно море Тича следват една след друга. След като по-рано през деня привлякоха Алонзо Гафни, който се оказа четвъртото ново попълнение, „моряците“ оставиха в редиците си и една от своите основни фигури. Под ръководството на Васил Евтимов ще продължи да се изявява Цветомир Чернокожев, обявиха днес официално от клуба. Бившият младежки национал ще прекара още един сезон в тима от Варна.

Тежкото крило, което може да играе и като център, подсили варненския отбор през август миналата година, превръщайки се в ключова фигура без никакви проблеми. Той допринесе за спечелването на Купата на България и за среброто в НБЛ. Чернокожев записа средни показатели от 9.1 точки, 4.9 борби и 1.1 асистенции от 36 мача на българска земя във всички турнири.

Преди това 25-годишният баскетболист трупаше опит в Академик София, Левски и Спартак Плевен, както и във втория отбор на „студентите“. Неговата кариера преминава и в словашкия Левице. На сметката му с Академик личат две шампионски титли в НБЛ и два сребърни медала в турнира за Купата на България. 206-сантиметровият играч остави следа и във втория отбор на „студентите“, с които има два трофея в А група и едно сребро за Купата на БФБ.

Сред колекцията му можем да добавим и бронзовите отличия на Словакия, които спечели при престоя си в Левице, докато с екипа на „сините“ завоюва сребро за купата на страната и бронз в родния елит. При престоя си в Спартак стигна до среброто за Купата на България.