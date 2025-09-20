БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баскетболният Миньор 2015 допусна обрат срещу сърби

"Чуковете" с втора грешка в контролите.

Баскетболният Миньор 2015 допусна обрат срещу сърби
Слушай новината

Миньор 2015 сбърка за втори път преди началото на сезона в НБЛ. Съставът на Ивица Вукотич допусна поражение срещу Пирот с 89:102 в контрола, която се изигра в зала „Борис Гюдеров“.

„Чуковете“ бяха без две от своите нови попълнения в лицето на Лазар Станкович и Филип Бакич.

Така „жълто-черните“ са вече имат три победи и две загуби в хода на своята подготовка. За Миньор предстои още една проверка, която ще бъде на 23 септември (вторник) срещу Левски от 20:00 часа в Перник.

Първата част предложи висока резултатност, а след нейния край домакините се пребориха за разлика от 5 точки. „Жълто-черните“ останаха в ролята на лидери и на голямата почивка, когато светлинното табло светеше в тяхна полза при 51:48.

Ситуацията не се промени и при подновяването на играта, тъй като авансът им придоби двуцифрени изражения, повеждайки с 10 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка гостите показаха доста по-добро лице в нападение и провокираха обрата, за да си тръгнат с успеха.

Васил Попов се отличи за Миньор с 23 точки, включително и с 6 точни стрелби от далечна дистанция. Игор Кесар наниза 21, Лъчезар Тошков приключи с 18.

#БК Пирот #НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015

