Баскетболният национал Димитър Димитров се завръща в Балкан

Това ще бъде втори престой за Димитров в редиците на тима от Ботевград след този от 2018 до 2024 година.

димитър димитров продължи договора балкан ботевград една година
Слушай новината

Националът Димитър Димитров ще играе отново за Балкан. Той е второто българско и общо четвърто ново попълнение за тима това лято.

През 2024/2025 крилото се изявяваше в Паленсия, но неговата роля по-скоро бе второстепенна и в началото на юли стана ясно, че пътищата на двете страни се разделят. Все пак капитанът на националния отбор на България помогна на отбора да се класира за Финалната четворка във втора испанска дивизия. Димитров приключи със скромните за него 4.3 точки и 2.1 борби за 35 мача във второто ниво на испанския баскетбол.

За родения в Пловдив играч това ще бъде втори престой в редиците на тима от Ботевград след този от 2018 до 2024 година, като за този период затвърди статута си на легенда в историята на клуба. На сметката си с Балкан има три титли на България, като продължава да е единственият с толкова от златното поколение на тима.

