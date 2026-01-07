БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Базовият миночистач "Прибой" отплава за мисия към Истанбул

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Базовият миночистач "Прибой" отплава за мисия към Истанбул
Снимка: ВМС
Базовият миночистач "Прибой" от състава на Шести дивизион противоминни кораби отплава за участие в поредната активация на Противоминната военноморска група в Черно море "MCM BLACK SEA".

Корабът плава към Истанбул, където ще участва в церемонията по предаване на командването на групата от военния флот на Румъния на турските военноморски сили.

Командирът на флотилията флотилен адмирал Радко Пенев изрази своята увереност във високия професионализъм на екипажа и успешното им представяне при изпълнение на всички поставени задачи.

снимки: ВМС

Миночистачът "Прибой" ще участва в операции по разузнаване и наблюдение за заплаха от морски мини и в противоминни действия, ще се интегрира в съвместни учения с цел обмен на опит и подобряване на оперативната съвместимост.

