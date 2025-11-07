Бебе хипопотамче за първи път във водата в зоопарка в Берлин

Истинско вълнение в зоопарка в Берлин – малко хипопотамче, родено през септември, направи своя първи воден дебют заедно с майка си Нала.

До този момент то е било в спокойна и защитена среда, но сега за първи път се потопи в басейна пред посетителите. Хипопотамите всъщност не могат да плуват като другите животни – те се отблъскват от дъното и се носят под водата, което прави първото потапяне на малкото истинско приключение.

Грижовната Нала не изпуска бебето от поглед, докато то свиква с новата среда и внимателно опознава водата.

Посетителите вече могат да видят симпатичното семейство в специалния им воден дом. За зоопарка това е радостно събитие, което привлича и деца, и възрастни – защото няма нищо по-сладко от първите „плувни” опити на бебе хипопотам.