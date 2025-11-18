Белгия се класира за полуфиналите за купа "Дейвис"

Белгия се класира за полуфиналите на турнира за купа „Дейвис“ след убедителен успех с 2:0 над десеткратния шампион Франция в четвъртфиналите в Болоня. Така „червените дяволи“ си взеха сладък реванш за загубата от „петлите“ във финала през 2017 година.

Рафаел Колиньон донесе аванса на Белгия с обрат срещу Корентен Муте – 2:6, 7:5, 7:5. В решителния трети сет белгиецът успя да пробие във 12-ия гейм, повеждайки с 1:0 победи. След това Зизу Бергс оформи крайния резултат с 6:3, 7:6(4) срещу Артюр Риндеркнеш.

На полуфинал Белгия ще срещне победителя от двойката Австрия – Италия. Домакините обаче са без своите най-добри играчи Яник Синер и Лоренцо Музети, които се оттеглиха след участие на Финалите на ATP в Торино.