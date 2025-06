Белгия си поигра с огъня срещу Уелс

Националният отбор на Белгия постигна първи успех в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Футболистите на Руди Гарсия надвиха Уелс с 4:3 в мач от четвъртия кръг в група J.

Срещата на стадион „Карл Бодуен“ в Брюксел предложи сериозно голово шоу. Белгийците поведоха с 3:0, но съставът на Крейкг Белами се върна от тежката ситуация и изравни. В автори на головете за белгийския тим Ромелу Лукако от дузпа, Юри Тилеманс, Жереми Доку и Кевин де Бройне, който отбеляза и победния гол в края, докато за уелсците Хари Уилсън от дузпа, Сорба Томас и Брендън Джонсън бяха точни.

„Червените“ дяволи“ имат на сметката си 4 точки, като това ги прави трети в подреждането. От своя страна „драконите“ са втори със 7.

