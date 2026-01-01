БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Роберто Карлош претърпя сърдечна операция

Състоянието на бившия футболист е стабилно и той ще остане под лекарско наблюдение в интензивно отделение.

Легендата на бразилския футбол Роберто Карлош успокои феновете си, след като потвърди, че е претърпял сърдечна операция, подчертавайки, че се възстановява добре и състоянието му е стабилно.

Бившият национал на Бразилия публикува снимка от болничното си легло, на която е усмихнат, и категорично отрече информациите за инфаркт.

„Не съм получил инфаркт. Възстановявам се добре и скоро ще подновя професионалните и личните си ангажименти“, написа 52-годишният бивш защитник в социалните мрежи.

По-рано в сряда испански медии съобщиха, че Роберто Карлош е претърпял операция в родината си. Малко по-късно болница „Вила Нова Стар“ в Сао Пауло излезе с официално изявление, в което уточни, че в понеделник при медицински преглед е установена сърдечна обструкция. Лекарите са препоръчали незабавно извършване на коронарна ангиопластика – минимално инвазивна процедура за разширяване на запушени или стеснени артерии.

„Наскоро преминах през превантивна медицинска процедура, планирана предварително с моя медицински екип. Интервенцията беше успешна и се чувствам добре“, допълни световният шампион с Бразилия.

От лечебното заведение съобщиха, че състоянието на Роберто Карлош е стабилно и той ще остане под лекарско наблюдение в интензивно отделение, както изискват стандартните медицински протоколи.

