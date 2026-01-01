БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неймар остава в Сантош до края на 2026 г.

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Първият сезон на звездата обратно в първия му клуб бе белязан от контузии.

хеттрик неймар донесе ценен успех сантош
Неймар е постигнал споразумение за удължаване на договора си със Сантош до края на 2026 година, съобщи източник, близък до преговорите, пред AFP.

В сряда клубът на Пеле публикува мистериозно видео в социалните мрежи, показващо въздушен кадър на стадион „Вила Белмиро“ с датата 31 декември 2026 г. и текста „Времето идва“, без да споменава името на Неймар, чиито първи договор изтече на 31 декември в полунощ.

Първият сезон на звездата обратно в първия му клуб бе белязан от контузии, но 33-годишният нападател отбеляза четири гола, като помогна на Сантош да спечели последните си три мача и да се измъкне от зоната на изпадащите на последния кръг през декември.

След края на сезона Неймар претърпя операция за възстановяване на увреден менискус на лявото коляно. Клубът съобщи на 22 декември, че операцията е извършена от лекаря на националния отбор на Бразилия и е успешна.

Неймар, който е играл за Барселона, Пари Сен Жермен и саудитския Ал-Хилал, е водещият голмайстор в историята на Бразилия с 79 попадения – с две повече от Пеле.

