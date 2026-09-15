Белгийското летище Шарльороа ще бъде засегнато от стачка на въздушните диспечери

Второто по натовареност белгийско летище в Шарльороа ще бъде засегнато от утре от стачката на въздушните диспечери, съобщиха местни медии. Ръководителите на полетите са обявили, че няма да работят 24 поредни нощи от 22:00 ч. до 8:00 ч., до 10 октомври.

Засега от летището не уточняват какъв брой пътници и полети ще бъдат засегнати от стачката, но се очаква последиците да бъдат значителни. Предупреждението за стачни действия е било внесено в края на юли и е свързано със спор между работодателя и служителите за размера на нощните надбавки в заплащането на техния труд.

Работодателят твърди, че синдикатите са поискали увеличение със 160 процента на нощните възнаграждения. Според синдикатите надбавките в момента са нищожни и не отговарят на отговорността, която носят за осигуряване на ключова услуга.