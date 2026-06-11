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Белият дом представи арената, на която в неделя ще се проведат състезания по MMA

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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САЩ и Канада
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белият дом представи журналисти голямата арена белия дом неделя проведат състезания mma
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Белият дом представи пред журналисти голямата арена край Белия дом, на която в неделя ще се проведат състезания по MMA по повод 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп, предаде Франс прес

Журналистите получиха за първи път достъп до структурата с височина 28 метра, която е по-висока от самото американско президентство и която работници изграждаха в продължение на няколко седмици върху Южната морава на Белия дом.

В центъра на структурата има осмоъгълник, на който 14 бойци ще се състезават пред Доналд Тръмп по време на това безпрецедентно събитие, планирано за неделя вечер. Общата стойност на събитието се оценява на 60 милиона долара според медийни информации.

Представител на Белия дом увери, че за всичко това не са използвани публични средства, а плаща ресорната спортна федерация.

В пределите на арената има места за 4500 зрители.

Планираното за неделя събитие съвпада в юбилея на Тръмп, който се пада на 14 юни. В същия ден – 14 юни, е и Денят на знамето, честван в САЩ.

Друга голяма структура е изградена в парк южно от Белия дом, където администрацията на Тръмп обяви, че до 125 000 души ще могат да гледат боевете на арената до Белия дом безплатно на огромни екрани.

Самият Тръмп е фен на MMA, което засили популярността му сред младите мъже, ключова демографска група на президентските избори през 2024 г.

Милиардерът спомена, че изградената до Белия дом структура може да бъде запазена след събитието в неделя, както е била запазена и Айфеловата кула в Париж след края на Световното изложение през 1889 г., за което тя е била построена. Но арената ще бъде демонтирана още на следващия ден, според съдебни документи, подадени от Белия дом след жалба, целяща отмяна на събитието.

Снимки: БТА

#арена за ММА #САЩ #белият дом

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