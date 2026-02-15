Бен Шелтън спаси три мачбола и триумфира в Далас

Бен Шелтън показа класа, когато най-много се изискваше от него, като спаси три мачбола и победи Тейлър Фриц на финала на турнира в зала в Далас за първата си титла за сезона.

23-годишният американец направи впечатляващ обрат и се наложи с 3:6, 6:3, 7:5, като спаси всичките три мачбола в напрегнатия 10-и гейм на решаващия сет. След този ключов гейм, Шелтън допусна само още три точки и спечели своята четвърта титла на ATP Tour.

„Чувствам се невероятно. Благодаря на Бог, защото ми трябваше нещо наистина свръхестествено, за да успея да спечеля този турнир след всички трудности, през които преминах. Благодарен съм, че имах възможността да изиграя пет мача пред тази публика. Енергията беше невероятна", каза Шелтън след двубоя. .

„Трябваше да се боря до последната минута. Фриц играеше отличен тенис и аз често бях под напрежение от това, което ми поднасяше. Опитах се да бъда активен през цялото време и накрая успях да изляза победител. Мисля, че това е доказателство за усилията, които аз и моят екип положихме“, добави американецът.

С победата за 1 час и 51 минути, Шелтън подобри балансa си срещу Фриц на 2-1. От началото на 2025 г. Шелтън има 11 победи и 4 загуби в решаващи сетове.

Въпреки загубата във финала, Фриц може да се гордее с поредното си силно представяне и достигането до 20-ия си финал. Американецът сега ще се насочи към ATP 250 турнира в Делрей Бийч, където ще бъде поставен като №1.