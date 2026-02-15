БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бен Шелтън спаси три мачбола и триумфира в Далас

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

23-годишният американец направи впечатляващ обрат и се наложи с 3:6, 6:3, 7:5 над Тейлър Фриц.

Бен Шелтън
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бен Шелтън показа класа, когато най-много се изискваше от него, като спаси три мачбола и победи Тейлър Фриц на финала на турнира в зала в Далас за първата си титла за сезона.

23-годишният американец направи впечатляващ обрат и се наложи с 3:6, 6:3, 7:5, като спаси всичките три мачбола в напрегнатия 10-и гейм на решаващия сет. След този ключов гейм, Шелтън допусна само още три точки и спечели своята четвърта титла на ATP Tour.

„Чувствам се невероятно. Благодаря на Бог, защото ми трябваше нещо наистина свръхестествено, за да успея да спечеля този турнир след всички трудности, през които преминах. Благодарен съм, че имах възможността да изиграя пет мача пред тази публика. Енергията беше невероятна", каза Шелтън след двубоя. .

„Трябваше да се боря до последната минута. Фриц играеше отличен тенис и аз често бях под напрежение от това, което ми поднасяше. Опитах се да бъда активен през цялото време и накрая успях да изляза победител. Мисля, че това е доказателство за усилията, които аз и моят екип положихме“, добави американецът.

С победата за 1 час и 51 минути, Шелтън подобри балансa си срещу Фриц на 2-1. От началото на 2025 г. Шелтън има 11 победи и 4 загуби в решаващи сетове.

Въпреки загубата във финала, Фриц може да се гордее с поредното си силно представяне и достигането до 20-ия си финал. Американецът сега ще се насочи към ATP 250 турнира в Делрей Бийч, където ще бъде поставен като №1.

„Беше луд мач, забавен до самия край,“ каза Фриц с усмивка по време на церемонията по награждаването. „Поздравления за Бен и неговия екип. Той игра страхотно и в най-важните моменти показа класа", добави Фриц.

#тенис турнир в Далас 2026 #Бен Шелтън #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
5
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
6
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: ATP

Франсиско Серундоло дочака домашен триумф в Буенос Айрес
Франсиско Серундоло дочака домашен триумф в Буенос Айрес
Алекс де Минор триумфира на турнира в Ротердам Алекс де Минор триумфира на турнира в Ротердам
Чете се за: 01:22 мин.
Рекорден сценарий в ATP: три финала между водачите в схемите Рекорден сценарий в ATP: три финала между водачите в схемите
Чете се за: 02:15 мин.
Франсиско Серундоло ще играе за титлата на тенис турнира в Буенос Айрес за трета поредна година Франсиско Серундоло ще играе за титлата на тенис турнира в Буенос Айрес за трета поредна година
Чете се за: 01:30 мин.
Американците Тейлър Фриц и Бен Шелтън ще спорят за титлата на турнира в Далас Американците Тейлър Фриц и Бен Шелтън ще спорят за титлата на турнира в Далас
Чете се за: 02:17 мин.
Алекс де Минор и Феликс Оже-Алисим ще спорят за титлата в Ротердам Алекс де Минор и Феликс Оже-Алисим ще спорят за титлата в Ротердам
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ