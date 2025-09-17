Бенфика остана без треньор след фиаското срещу Карабах

Отборът на Бенфика остана без треньор след изненадващата загуба от Карабах в Шампионската лига снощи. „Орлите“ допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон.

Бруно Лаже беше начело на тима от септември 2024 година. Под негово ръководство Бенфика изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби.

Според португалските медии, фаворит за треньорския пост в португалския гранд е Жозе Моуриньо. Специалистът се раздели наскоро с Фенербахче и вече е готов за нови предизвикателства.

Моуриньо напусна състава от Истанбул след загубата от Бенфика в плейофите за влизане в Шампионската лига.