БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бенфика остана без треньор след фиаското срещу Карабах

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

„Орлите“ допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон.

Бруно Лаже
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Бенфика остана без треньор след изненадващата загуба от Карабах в Шампионската лига снощи. „Орлите“ допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон.

Бруно Лаже беше начело на тима от септември 2024 година. Под негово ръководство Бенфика изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби.

Според португалските медии, фаворит за треньорския пост в португалския гранд е Жозе Моуриньо. Специалистът се раздели наскоро с Фенербахче и вече е готов за нови предизвикателства.

Моуриньо напусна състава от Истанбул след загубата от Бенфика в плейофите за влизане в Шампионската лига.

#ФК Бенфика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Шампионска лига

Игор Тудор: Никога не се предаваме и това е хубаво
Игор Тудор: Никога не се предаваме и това е хубаво
Реал Мадрид пребори Марсилия за успешен старт в Шампионската лига Реал Мадрид пребори Марсилия за успешен старт в Шампионската лига
Чете се за: 06:07 мин.
Ювентус и Борусия Дортмунд не се победиха в 8-голова класика с марка Шампионска лига Ювентус и Борусия Дортмунд не се победиха в 8-голова класика с марка Шампионска лига
Чете се за: 06:07 мин.
Юнион Сен Жилоа записа мечтан дебют в Шампионската лига Юнион Сен Жилоа записа мечтан дебют в Шампионската лига
Чете се за: 01:32 мин.
Арсенал пречупи коравия Атлетик Билбао на старта на Шампионската лига Арсенал пречупи коравия Атлетик Билбао на старта на Шампионската лига
Чете се за: 04:22 мин.
Слот открехна вратата за дебют на Исак с екипа на Ливърпул Слот открехна вратата за дебют на Исак с екипа на Ливърпул
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ