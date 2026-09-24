Берлин оттегли кандидатурата си за домакинство на олимпийски игри

Решението идва два дни преди заседанието на Германската олимпийска спортна конфедерация (ДОСБ), на което ще бъде избран германският кандидат за летните игрите през 2036, 2040 или 2044 година.
Берлин се оттегли от надпреварата за излъчване на германски град-кандидат за домакинство на Олимпийските и Параолимпийските игри, съобщиха от градската управа в четвъртък. Решението идва два дни преди заседанието на Германската олимпийска спортна конфедерация (ДОСБ), на което ще бъде избран германският кандидат за летните игрите през 2036, 2040 или 2044 година. В надпреварата от германска страна остават Мюнхен и регионът Рейн-Рур, като избраната кандидатура ще трябва да се пребори със силна конкуренция от цял свят.
Шансовете на Берлин се оценяваха като много малки, след като партия "Левите" постигна най-добър резултат на проведените в неделя регионални избори в германската столица.
Берлин остана и зад Мюнхен и кампанията Рейн-Рур (с център Кьолн) при оценката на конкурентните кандидатури, извършена от представители на ДОСБ по-рано през седмицата, преди насроченото за събота гласуване. Мюнхен получи 87 от 100 възможни точки, а Рейн-Рур - 85, като и двете кандидатури бяха оценени като "много добри". Берлин събра 74,6 точки, получавайки оценка "добър".