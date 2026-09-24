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Берлин оттегли кандидатурата си за домакинство на олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Решението идва два дни преди заседанието на Германската олимпийска спортна конфедерация (ДОСБ), на което ще бъде избран германският кандидат за летните игрите през 2036, 2040 или 2044 година.

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Берлин се оттегли от надпреварата за излъчване на германски град-кандидат за домакинство на Олимпийските и Параолимпийските игри, съобщиха от градската управа в четвъртък. Решението идва два дни преди заседанието на Германската олимпийска спортна конфедерация (ДОСБ), на което ще бъде избран германският кандидат за летните игрите през 2036, 2040 или 2044 година. В надпреварата от германска страна остават Мюнхен и регионът Рейн-Рур, като избраната кандидатура ще трябва да се пребори със силна конкуренция от цял ​​свят.

Шансовете на Берлин се оценяваха като много малки, след като партия "Левите" постигна най-добър резултат на проведените в неделя регионални избори в германската столица.

Берлин остана и зад Мюнхен и кампанията Рейн-Рур (с център Кьолн) при оценката на конкурентните кандидатури, извършена от представители на ДОСБ по-рано през седмицата, преди насроченото за събота гласуване. Мюнхен получи 87 от 100 възможни точки, а Рейн-Рур - 85, като и двете кандидатури бяха оценени като "много добри". Берлин събра 74,6 точки, получавайки оценка "добър".

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