Берое и Спартак не си вкараха гол

Берое и Спартак (Варна) завършиха 0:0 в първия мач от 16-ия кръг на Първа лига — двубой, в който видеотехнологиите изиграха ключова роля. Старозагорци останаха с човек по-малко още преди почивката, а единственото попадение в мача беше отменено след намеса на ВАР.

Гостите първи стигнаха до гол, когато в 35-ата минута Шанде прати топката в мрежата, но след преглед на ситуацията реферът Денислав Сталев анулира попадението заради засада на Стояновски.

Малко преди края на полувремето Берое остана с 10 души. Капитанът Хуан Пабло Саломони получи директен червен картон за опасен удар срещу вратаря Максим Ковальов — отново след видеопроверка. Това беше пети мач през сезона, в който старозагорци не довършват срещата в пълен състав.

След почивката Спартак владееше инициативата, но така и не стигна до чисто голово положение. Берое също имаше своя шанс чрез Нене в 84-ата минута, но Ковальов спаси без особени затруднения.

Равенството удължава серията на Берое без победа до шест поредни срещи, като тимът остава на 13-о място с 15 точки. Спартак (Варна) пък прекъсна негативната си серия от две загуби и се изкачи на девета позиция със 17 пункта.

В следващия кръг Берое гостува на ЦСКА 1948 на 29 ноември от 15:30 ч., а Спартак приема ЦСКА същия ден от 17:30 ч.



Първа лига: Берое - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)