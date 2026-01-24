Берое повали Миньор 2015 след силен край

Берое Стара Загора се върна на победния път в НБЛ. Момчетата на Даниел Клечков отказаха Миньор 2015 с 90:79 в мач от 18-ия кръг. Двубоят в зала "Общинска" предложи доста амплитуди, но "зелено-белите" нанесоха своя удар в самия край и се справиха с баскетболистите на Ивица Вукотич, които натрупаха трета последователна грешка в елита.

На линия за старозагорския тим отново бяха Александър Матушев и Милен Захариев, докато за "чуковете" се завърнаха Алекс Уандие и Монтейвиъс Мърфи, а впечатление прави малкото игрово време на Игор Кесар, който бе в игра само 4 минути.

Тимът от Стара Загора се придвижи до петата позиция с осем успеха и девет поражения. От своя страна "жълто-черните" заемат седмата позиция със седем победи и девет загуби. На 31 януари (събота) Берое ще бъде гост на Левски, а Миньор ще приеме Черно море на 1 февруари. Преди това и за двата отбора предстоят вторите мачове от квалификациите в турнира за Купата на България, където старозагорци ще срещнат Шумен на 27-и, докато ден по-късно отборът от Перник ще посрещне "сините".

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)





Стартът предложи висока резултатност и смени на водачеството. Милен Захариев и Брет Рийд често даваха тон на домакините, а от другата страна Джордан Тали и Алекс Уандие отговаряха на предизвикателството. Гостите постепенно увеличиха оборотите в нападение и нарушиха статуквото, за да се преборят за аванс от 5 точки след 10 минути игра.

Монтейвиъс Мърфи взе нещата в свои ръце на старта на втората част и лидерството остана в ръцете на „чуковете“. Дейлън Уилямс бе играчът, който се постара „зелено-белите“ да надигнат глава и поставят равенство на таблото, но реакцията на „черно-белите“ не закъсня и се изстреляха при 44:39 на голямата почивка.

Точните стрелби на Александър Милов, Захариев и Рийд върнаха увереността на старозагорския тим при подновяването на играта, както и равенството на таблото. Въпреки проблясъците, които имаха Лъчезар Тошков и Уандие, това не спря Александър Матушев, Николай Иванов и Матушев да сътворят обрат и домакините да се откъснат със 7 точки в края на предпоследния период.

Серия от 14-4, дело на Лазар Станкович, Тали и Уандие, върна водачеството в ръцете на отбора от Перник в хода на финалната десетка. Последва светкавична реакция от Матушев, Дейлън Уилямс и Брет Рийд, които бяха и в основата на финалния щурм, за се настанят на лидерската позиция и да сложат точка на спора.

Милен Захариев се завърна за Берое с 15 точки. Брет Рийд (13 борби) и Александър Матушев нанизаха по 14 точки, Дейлън Уилямс финишира с 13 и 7 овладени под двата ринга топки. Александър Матушев приключи с 10 и 5 овладени под двата коша топки.

Алекс Уандие отговори за Миньор в 21 точки и 5 борби. Лазар Станкович регистрира 14 и 10 овладени под двата ринга топки, Джордан Тали има 12 и 8 асистенции.