Берое привлече втори нападател след напускането на Кошмара

Футболният Берое представи нов централен нападател. В своята официална страница в платформата Фейсбук старозагорци обявиха привличането на Факундо Аларкон.

"Добре дошъл в клуба, Факундо! Пожелаваме ти много успехи в новия етап с Берое!", написаха от клуба при представянето на играча.

Нападателят е на 22 години и е роден в италианския град Касалмаджиоре, но е с аржентинско потекло. Той е висок 184 см. и за последно е играл в Академика Визеу (Португалия) и вече тренира с новите си съотборници, подготвяйки се за своя дебют. Аларкон е играл и за аржентинския Росарио Сентрал, където отбеляза 21 гола в 23 мача за резервния състав, посочват от Берое.

Очаква се играчът да вземе първо участие с фланелката на тима в предстоящата контрола с Ботев (Пловдив) на 5 септевмри в Стара Загора.

Това е втори нападател, който старозагорци привличат след продажбата на Леандро Годой. Ден след трансфера му в ЦСКА, клубът съобщи за трансфера на колумбиецът Йесид Валбуена, който все още не е взел участие в официален двубой на старозагорци.

Припомняме, че по-рано днес треньорът на Берое Виктор Басадре напусна по лични причини.

