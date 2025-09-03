БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое привлече втори нападател след напускането на Кошмара

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Очаква се играчът да вземе първо участие с фланелката на тима в предстоящата контрола с Ботев (Пловдив) на 5 септевмри в Стара Загора.

Факундо Аларкон
Снимка: ПФК Берое Стара Загора
Футболният Берое представи нов централен нападател. В своята официална страница в платформата Фейсбук старозагорци обявиха привличането на Факундо Аларкон.

"Добре дошъл в клуба, Факундо! Пожелаваме ти много успехи в новия етап с Берое!", написаха от клуба при представянето на играча.

Нападателят е на 22 години и е роден в италианския град Касалмаджиоре, но е с аржентинско потекло. Той е висок 184 см. и за последно е играл в Академика Визеу (Португалия) и вече тренира с новите си съотборници, подготвяйки се за своя дебют. Аларкон е играл и за аржентинския Росарио Сентрал, където отбеляза 21 гола в 23 мача за резервния състав, посочват от Берое.

Очаква се играчът да вземе първо участие с фланелката на тима в предстоящата контрола с Ботев (Пловдив) на 5 септевмри в Стара Загора.

Берое и Ботев Пд си уредиха контрола в паузата за световните квалификации

Това е втори нападател, който старозагорци привличат след продажбата на Леандро Годой. Ден след трансфера му в ЦСКА, клубът съобщи за трансфера на колумбиецът Йесид Валбуена, който все още не е взел участие в официален двубой на старозагорци.

Припомняме, че по-рано днес треньорът на Берое Виктор Басадре напусна по лични причини.

Виктор Басадре вече не е треньор на Берое

#Факундо Аларкон #Първа лига 2025/2026 #ПФК Берое Стара Загора

