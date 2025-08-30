Берое и Ботев Пд си уредиха контрола в паузата за световните квалификации

Берое и Ботев Пловдив се договориха за контрола в предстоящата пауза, породена от мачовете на националните отбори. На 5 септември, петък, заралии ще приемат "канарчетата" от 11:00 часа на стадион "Трейс Арена".

Двата отбора играха помежду си под Аязмото на 16 август, като гостите спечелиха с 2:1 след обрат.

10 от Ботев Пловдив постигнаха първата победа за сезона в Първа лига

Срещу "жълто-черните" ще може да играе Йесид Валбуена. В близките дни в Берое се очакват двама чуждестранни играчи - халф и нападател. Те ще бъдат пробвани във въпросната проверка, за да види Басадре в каква форма са. Засега имената и националностите им се пазят в тайна.