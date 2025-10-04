Берое се потруди срещу Ботев 2012 на старта в НБЛ

Берое Стара Загора стартира колебливо, но успешно новия сезон в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков надделяха над Ботев 2012 с 90:86 в мач от първия кръг. В "Арена Ботевград" старозагорският отбор тровеше да се потруди доста, за да спечели, като едва в края сломи момчетата на Йован Попович, които в крайна сметка дебютираха със загуба в първия си мач от шампионата в своята история. Припомняме, че дебютантът в родния елит ще домакинства в Ботевград на този етап от 2025/2026.

Извън редиците на "зелено-белите" бе едно от новите попълнения Айзък Джесъп.

На 11 октомври (събота) Берое ще приеме Шумен, а Ботев ще гостува на Черно море Тича.

Дешон Парсънс и Александър Матушев бяха в основата на това гостите държат инициативата в ръцете си още на старта. Макар че домакините загатнаха, че няма да се дадат толкова лесно с помощта на Стефан Михайлов, Дейвид Хоутън и Георги Герганов, старозагорци не дадоха заден ход и след 10 минути игра се откъснаха със 7 точки.

Точният мерник на Кристиян Желев от далечна дистанция улесни ситуацията за старозагорци, които на бърза ръка се откъснаха с двуцифрена разлика във втората част. Иво Корестилов, Михаил Калинов и Хоутън обединиха усилията си, връщайки врачани в играта малко или много, но отборът от Стара Загора се изстреля при 51:46 на голямата почивка.

Отборът от Стара Загора се опита да потърси двуцифрена преднина и при подновяването на играта, когато Милен Захариев, Дариъс Киуинсбъри и Парсънс изпъкваха на моменти. Нови силни изяви, дело на Корестилов, Герганов и Калинов, върнаха надеждите за по-сериозен отпор на дебютанта в шампионата. Tова обаче не спря гостите да се откъснат с 6 точки в края на предпоследния период.

Парсънс и Куинсбъри върнаха спокойствието и водачеството на „зелено-белите“ за начало на финалната десетка. Отново Корестилов и Калинов, kakto и Хоутън, върнаха интригата, стопявайки изоставането на отбора от Враца само до минус 3 точки в последните 35 секунди. В този момент Захарев и Геранов си размениха по един кош във финалните 8 секунди, а точен наказателен удар на Куинсбъри помогна на старозагорци да удържат победата.

Дешон Парсънс даде тон на Берое с 25 точки и 7 борби. Дариъс Куинсбъри се отличи с 19, 6 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Александър Матушев наниза 18 точки, Кристиян Желев реализира 12.

Иво Корестилов отвърна за Ботев с 25 точки и 6 борби. Михаил Калинов завърши с 22, 5 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Георги Герганов има 15, 6 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания, Дейвид Хоутън приключи с 13 точки и 10 борби.