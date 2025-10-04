БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Берое се потруди срещу Ботев 2012 на старта в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Старозагорският тим срещна сериозна съпротива от младия тим на врачани.

берое потруди ботев 2012 старта нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Берое Стара Загора стартира колебливо, но успешно новия сезон в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков надделяха над Ботев 2012 с 90:86 в мач от първия кръг. В "Арена Ботевград" старозагорският отбор тровеше да се потруди доста, за да спечели, като едва в края сломи момчетата на Йован Попович, които в крайна сметка дебютираха със загуба в първия си мач от шампионата в своята история. Припомняме, че дебютантът в родния елит ще домакинства в Ботевград на този етап от 2025/2026.

Извън редиците на "зелено-белите" бе едно от новите попълнения Айзък Джесъп.

На 11 октомври (събота) Берое ще приеме Шумен, а Ботев ще гостува на Черно море Тича.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Дешон Парсънс и Александър Матушев бяха в основата на това гостите държат инициативата в ръцете си още на старта. Макар че домакините загатнаха, че няма да се дадат толкова лесно с помощта на Стефан Михайлов, Дейвид Хоутън и Георги Герганов, старозагорци не дадоха заден ход и след 10 минути игра се откъснаха със 7 точки.

Точният мерник на Кристиян Желев от далечна дистанция улесни ситуацията за старозагорци, които на бърза ръка се откъснаха с двуцифрена разлика във втората част. Иво Корестилов, Михаил Калинов и Хоутън обединиха усилията си, връщайки врачани в играта малко или много, но отборът от Стара Загора се изстреля при 51:46 на голямата почивка.

Отборът от Стара Загора се опита да потърси двуцифрена преднина и при подновяването на играта, когато Милен Захариев, Дариъс Киуинсбъри и Парсънс изпъкваха на моменти. Нови силни изяви, дело на Корестилов, Герганов и Калинов, върнаха надеждите за по-сериозен отпор на дебютанта в шампионата. Tова обаче не спря гостите да се откъснат с 6 точки в края на предпоследния период.

Парсънс и Куинсбъри върнаха спокойствието и водачеството на „зелено-белите“ за начало на финалната десетка. Отново Корестилов и Калинов, kakto и Хоутън, върнаха интригата, стопявайки изоставането на отбора от Враца само до минус 3 точки в последните 35 секунди. В този момент Захарев и Геранов си размениха по един кош във финалните 8 секунди, а точен наказателен удар на Куинсбъри помогна на старозагорци да удържат победата.

Дешон Парсънс даде тон на Берое с 25 точки и 7 борби. Дариъс Куинсбъри се отличи с 19, 6 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Александър Матушев наниза 18 точки, Кристиян Желев реализира 12.

Иво Корестилов отвърна за Ботев с 25 точки и 6 борби. Михаил Калинов завърши с 22, 5 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Георги Герганов има 15, 6 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания, Дейвид Хоутън приключи с 13 точки и 10 борби.

#НБЛ 2025/2026 #БК Ботев 2012 Враца #БК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Български баскетбол

Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник
Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник
Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение
Чете се за: 02:57 мин.
Успешен дебют за баскетболния национал Борислав Младенов и тима на Виена в Адриатическата лига Успешен дебют за баскетболния национал Борислав Младенов и тима на Виена в Адриатическата лига
Чете се за: 00:45 мин.
Първи успех за тима на Келтерн и Карина Константинова в баскетболната Бундеслига Първи успех за тима на Келтерн и Карина Константинова в баскетболната Бундеслига
Чете се за: 01:07 мин.
Отличен Йордан Минчев допринесе за първата победа на Кемниц в баскетболната Бундеслигата Отличен Йордан Минчев допринесе за първата победа на Кемниц в баскетболната Бундеслигата
Чете се за: 00:57 мин.
Гергана Иванова се завръща в България, ще играе за БК Монтана 2003 Гергана Иванова се завръща в България, ще играе за БК Монтана 2003
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ