ИЗВЕСТИЯ

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Берое се справи с Ботев Пловдив в контрола

от БНТ
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Двата отбора се възползваха от паузата за националните отбори.

Берое се справи с Ботев Пловдив в контрола
Берое и Ботев Пловдив се възползваха от паузата за националните отбори. Старозагорци спечелиха срещу „канарчетата“ с 3:1 в контрола, която се изигра на „Трейс Арена“ в Стара Загора.

Участие в мача за Берое взе бразилският халф Кайо Лопес, който все още не е представен официално като ново попълнение. Своя неофициален дебют начело на старозагорци направи новият наставник на тима Алехандро Сагерас, който през седмицата замени Виктор Басадре.

Ботев Пловдив взе инициативата още в началото на двубоя и успя да поведе в резултата в осмата минута, когато Стивън Петков получи в наказателното поле и прати топката в мрежата.

Домакините изравниха само минути по-късно чрез новото си попълнение Йесид Валбуена, който все още не е дебютирал в официален мач за тима. Колумбиецът се възползва от сблъсък между вратаря на гостите Християн Славков с негов съотборник и технично реализира в опразнената врата.

Преди подновяването на играта стражът на Ботев бе заменен от Николай Пранджев.

Двата тима продължиха с активната си игра и създадоха няколко положения пред двете врати. При най-опасното от тях вратарят на гостите отрази удар на Исмаел Ферер, а Стивън Петков се размина на сантиметри от втория си гол в срещата след удар от наказателното поле.

Ботев можеше да поведе отново само минути след подновяване на играта, но Станислав Йовков изби от голлинията след удар на Димитър Митков.

Йесид Валбуена отбеляза втория си гол в мача и даде преднина за старозагорци в 52-рата минута.

Той получи в наказателното поле, обърна се и прати топката в далечния ъгъл на Пранджев за 2:1.

Тайлон шутира много опасно от границата на пеналта в 60-ата минута, но ударът му мина на сантиметри от гредата.

Ботев продължи да бъде по-активен в половината на съперника и Валентино Кинтеро се намеси решително след удари на Енрике Жоку и Армстронг Око-Флекс от дистанция.

Димитър Митков изпълни пряк свободен удар на границата на наказателното поле в 81-вата минута, но вратарят на Берое отново спаси.

До края на срещата Ботев продължи да държи повече топката, но не успя да застраши сериозно вратата на домакините. От своя страна Берое можеше да покачи резултата в самия край на срещата, след като на два пъти Исмаел Ферер се озова сам срещу вратаря на гостите, но прати топката над вратата.

Крайният резултат бе оформен от последния нов играч в тима на старозагорци Факундо Аларкон, който прехвърли елегантно Пранджев за 3:1 в полза на Берое.

В следващия кръг на Първа лига след паузата за мачовете на националните отбори Берое приема Ботев Враца на 12 септември, а в същия ден Ботев Пловдив е домакин на Монтана.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Берое Стара Загора

