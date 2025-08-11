БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Берое спечели гостуването си на Септември София с хеттрик на Алберто Саидо

Милен Костов
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Старозагорци записаха първа победа през сезона.

Берое
Снимка: Startphoto.bg
Берое победи Септември София с 3:2 в предпоследния мач от 4-ия кръг на Първа лига. "Заралии" стигнаха до първия си успех през сезона с хеттрик на Алберто Саидо.

Старозагорци заслужено откриха резултата в 22-ата минута на стадион "Локомотив" в столицата. Алберто Саидо засече с пета подаване във вратарското поле на Джанлука Кола.

Испанецът удвои головата си сметка по-малко от пет минути по-късно. Полузащитникът покачи преднината на гостите с фалцов удар извън наказателното поле.

След половин час игра домакините пропуснаха добра възможност да намалят изоставането си. Галин Иванов стреля в напречната греда, след като засече подаване във вратарското поле на Клери Сербер.

"Виолетовите" получиха дузпа в края на първата част, след като вратарят Артур фаулира Галин Иванов. Бертран Фурие изпълни 11-метровия наказателен удар, но Артур поправи грешката си, като спаси дузпата.

Алберто Саидо можеше да оформи хеттрика си в добавеното време, но негов шут извън преналтерията срещна страничната греда.

Столичани все пак намалиха пасива си. Бертран Фурие завърши контраатака и направи резултата 1:2.

След почивката футболистите на Виктор Басадре възобновиха преднината си от два гола. Хеттрикът на Алберто Саидо бе факт, след като голмайсторът бе изведен в пеналтерията от Карлос Алгара.

По подобие на първото полувреме възпитаниците на Стамен Белчев стигнаха до кол в края на частта.

Берое се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 5 пункта. Септември София остава на последната 16-а позиция в подреждането без спечелена точка

Product image
