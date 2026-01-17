Берое спечели първата си зимна контрола

Берое започна зимната си подготовка с победа, след като надделя с 3:1 над третодивизионния Марица (Милево) в приятелска среща на стадион „Трейс Арена“ в Стара Загора. Проверката бе първа за двата отбора през подготвителния период.

Гостите откриха резултата още в 7-ата минута, възползвайки се от бърза контраатака, реализирана от възпитаниците на Иван Кочев. Реакцията на Берое не закъсня и в 15-ата минута Алберто Салидо възстанови равенството. Само две минути по-късно испанецът се отчете с асистенция за новото попълнение Емир Кухиня, който отбеляза първия си гол със зелената фланелка. Крайното 3:1 оформи Кайо Лопес в 75-ата минута.

В състава на старозагорци участие взеха и всички нови футболисти, привлечени до момента – Сантяго Брунели, Давид Валверде, Франсиско Варела и Емир Кухиня, които се появиха в игра през първата част.

Пред Берое предстои подготвителен лагер в Сливен, по време на който тимът ще изиграе още три контроли.