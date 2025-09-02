Берое запази млад футболист

В Берое не мислят да се разделят с един от младите си футболисти. Старозагорският тим ще продължи да разчита на Викторио Тодоров, обявиха днес официално от клуба. Старозагорци не разкриват за колко време защитникът е подновил своя договор.

"С радост обявяваме, че Викторио Тодоров поднови своя договор с ПФК Берое!

Нашият централен защитник ще продължи да се бори за нашите цветове и да защитава емблемата. Бъдещето изглежда светло", написаха от старозагорския клуб в социалните мрежи относно 19-годишния футболист.

Футболистите на Берое заемат девета позиция във временното класиране в българската Първа лига с 6 точки от 6 изиграни мача, след като записаха една победа, три равенства и две загуби.