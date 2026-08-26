БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бетис излъга Валенсия в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Две поред за тима в испанското първенство.

Бетис излъга Валенсия в Ла Лига
Слушай новината

Бетис се наложи с 1:0 при гостуването си на Валенсия в отложен мач от първия кръг в испанската футболна Ла Лига и записа втора поредна победа в двете си срещи от началото на сезона. Това се случва за първи път от 2022 година.

Валенсия остава с 1 точка в актива си след равенството в първия си двубой срещу Селта Виго.

20-годишният нападател на гостите Пабло Гарсия осигури трите точки за Бетис с попадение в 83-ата минута.

Домакините доминираха през първото полувреме, но липсата на ефективно завършване не им позволи да се възползват от възможностите си. След подновяването на играта футболистите на Валенсия отново застрашиха вратата на Бетис, но не успяха да подпечатат превъзходството си.

Бетис порази домакините, след като влезлите като резерви Фран Гарсия и Пабло Гарсия комбинираха в атака в 83-ата минута. Фран Гарсия проби по левия фланг и центрира към наказателното поле, където топката бе засечена от Пабло Гарсия за 1:0.

До края на срещата състезателите на старши треньора Мануел Пелегрини издържаха на натиска на Валенсия и се поздравиха с успеха.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Бетис #ФК Валенсия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
1
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
3
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
4
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
5
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
6
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
4
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Футбол

Левски ще се опита да постигне своята мечта в атинския ад
Левски ще се опита да постигне своята мечта в атинския ад
ЛАСК сътвори футболно чудо и изхвърли Селтик от Шампионската лига ЛАСК сътвори футболно чудо и изхвърли Селтик от Шампионската лига
Чете се за: 02:37 мин.
Бодьо/Глимт отново е сред европейския елит след категоричен успех над НЕК Бодьо/Глимт отново е сред европейския елит след категоричен успех над НЕК
Чете се за: 03:00 мин.
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България
Чете се за: 01:42 мин.
Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:05 мин.
Шави обеща нова енергия за Нидерландия и футбол, с който страната да се гордее Шави обеща нова енергия за Нидерландия и футбол, с който страната да се гордее
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Струмяни след пороя: 30 наводнени къщи, започна описването на щетите
Струмяни след пороя: 30 наводнени къщи, започна описването на щетите
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Бедственото положение в Батак остава, между 30 и 40 къщи са наводнени Бедственото положение в Батак остава, между 30 и 40 къщи са наводнени
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар в родилно отделение в Пакистан: Най-малко 14 новородени са загинали Пожар в родилно отделение в Пакистан: Най-малко 14 новородени са загинали
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Посещение на директора на ЦРУ в Москва - за какво е разговарял с руската страна Посещение на директора на ЦРУ в Москва - за какво е разговарял с руската страна
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Депутатите се събират за първото си заседание след лятната ваканция
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с подводния трафик на наркотици – очакват се нови...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Рубио: Без нови удари по Иран - засега
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Проливни дъждове и в сряда
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ