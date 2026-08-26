Бетис излъга Валенсия в Ла Лига

Бетис се наложи с 1:0 при гостуването си на Валенсия в отложен мач от първия кръг в испанската футболна Ла Лига и записа втора поредна победа в двете си срещи от началото на сезона. Това се случва за първи път от 2022 година.

Валенсия остава с 1 точка в актива си след равенството в първия си двубой срещу Селта Виго.

20-годишният нападател на гостите Пабло Гарсия осигури трите точки за Бетис с попадение в 83-ата минута.

Домакините доминираха през първото полувреме, но липсата на ефективно завършване не им позволи да се възползват от възможностите си. След подновяването на играта футболистите на Валенсия отново застрашиха вратата на Бетис, но не успяха да подпечатат превъзходството си.

Бетис порази домакините, след като влезлите като резерви Фран Гарсия и Пабло Гарсия комбинираха в атака в 83-ата минута. Фран Гарсия проби по левия фланг и центрира към наказателното поле, където топката бе засечена от Пабло Гарсия за 1:0.

До края на срещата състезателите на старши треньора Мануел Пелегрини издържаха на натиска на Валенсия и се поздравиха с успеха.