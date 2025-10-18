БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бетис измъкна точката срещу Виляреал

Спорт
Антони спаси тима си.

Бетис измъкна точката срещу Виляреал
Снимка: БТА
Виляреал и Бетис не успяха да се победят в Ла Лига. Двата отбора приключиха 2:2 в двубой от деветия кръг.

Виляреал събра 17 точки на третата позиция във временното класиране в Ла Лига, докато Бетис е четвърти с 16 точки и продължава да е допуснал само една загуба от началото на сезона.

Гостите успяха да наваксат пасив от два гола, след като футболистите на Виляреал бяха повели с 2:0 с попадения на Таджон Бюканън в 44-ата минута и на Алберто Молейро в 64-ата.

Само три минути след втория гол на домакините бразилецът Антони намали за 1:2 за Бетис и пак той бе герой за своя тим в четвъртата минута на добавеното време, когато отбеляза изравнителното попадение за гостите.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Бетис #ФК Виляреал

