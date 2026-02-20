БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без българско участие в днешния ден на Игрите в Милано/Кортина

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Милена Георгиева и Лора Христова ще направят заключителни тренировки преди финалното си индивидуално участие в масовия старт.

Без българско участие в днешния ден на Игрите в Милано/Кортина
Снимка: БТА
Без състезателно участие на български спортисти ще премине днешният ден на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Биатлонистките Милена Георгиева и Лора Христова ще направят заключителни тренировки преди финалното си индивидуално участие в масовия старт в събота. Последни занимания преди утрешното състезание в ски бягането на 50 километра класически стил ще проведе и Даниел Пешков.

На зимните Игри в петък ще бъдат разпределени седем комплекта медали, като ще бъдат излъчени призьорите в ски кроса за жени, във въздушната акробатика и в халфпайпа за мъже от програмата на ските свободен стил, в масовия старт на 15 километра за мъже в биатлона, в бързото пързаляне с кънки на 1500 метра за жени и още два в шоттрека - на 1500 метра за жени и в мъжката щафета на 5000 метра за мъже.

Ще се изиграе и мачът за бронза от турнира по кърлинг за мъже.

В олимпийската програма за 20 февруари са включени и полуфиналите от надпреварата по кърлинг за жени и полуфиналите от турнира по хокей на лед за мъже, както и състезания на двойки бобслей за жени.

#Милано/Кортина 2026

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията по БНТ
Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията по БНТ
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Гледайте полуфиналните битки в хокейния турнир при мъжете пряко по БНТ
Шест комплекта медали бяха разпределени в 13-ия ден на Зимните олимпийски игри
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Алиса Лю стана олимпийска шампионка по фигурно пързаляне
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия
Остава в сила предупреждението за опасно високи води на река Тунджа
Дъждовно време в последния работен ден от седмицата
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването продължава
Влакът на "Евровизия" потегли от Виена
