Без българско участие в днешния ден на Игрите в Милано/Кортина

Без състезателно участие на български спортисти ще премине днешният ден на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Биатлонистките Милена Георгиева и Лора Христова ще направят заключителни тренировки преди финалното си индивидуално участие в масовия старт в събота. Последни занимания преди утрешното състезание в ски бягането на 50 километра класически стил ще проведе и Даниел Пешков.

На зимните Игри в петък ще бъдат разпределени седем комплекта медали, като ще бъдат излъчени призьорите в ски кроса за жени, във въздушната акробатика и в халфпайпа за мъже от програмата на ските свободен стил, в масовия старт на 15 километра за мъже в биатлона, в бързото пързаляне с кънки на 1500 метра за жени и още два в шоттрека - на 1500 метра за жени и в мъжката щафета на 5000 метра за мъже.

Ще се изиграе и мачът за бронза от турнира по кърлинг за мъже.

В олимпийската програма за 20 февруари са включени и полуфиналите от надпреварата по кърлинг за жени и полуфиналите от турнира по хокей на лед за мъже, както и състезания на двойки бобслей за жени.