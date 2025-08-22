БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Без голове в дуела между Локомотив София и Спартак Варна

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Двата отбора имаха своите възможности, които не успяха да оползотворят.

първа лига локомотив софия спартак варна галерия
Снимка: startphoto.bg
Локомотив София и Спартак Варна не успяха да се победят в Първа лига. Двата отбора завършиха на наравно след 0:0 в мач от шестия кръг.

На стадион „Локомотив“ двата отбора имаха своите възможности, но в крайна сметка не намериха път към гола.

Така "железничарите" остават без загуба в първенството, но вече имат цели четири равенства. Спартак също има четири равенства, но още няма победа.

Първите удар към една от двете врати бе на Жак Пехливанов от Спартак, но той не попадна в целта. Локомотив отговори с шут на Джунейт Али.

В 26-ата минута Садио Дембеле от "червено-черните" нанесе тежък удар отдалеч, но вратарят Максим Ковальов успя да избие топката в корнер.

Малко по-късно украинският страж спаси и удар на Спас Делев. "Соколите" отговориха с индивидуална атака на Шанде, завършила с неточен изстрел над вратата.

В началото на втората част шут на Петрашило от гостите мина в опасна близост до вратата на Мартин Величков. Спартак продължи да е по-опасен, като Раян Бидунга в последния момент блокира удар на останалия сам срещу вратаря Даниел Халачев. Веднага след това Величков спаси с една ръка удар на Халачев отблизо.

Локомотив също се опита в края да спечели трите точки в мача, но удар на Диего Рапосо бе блокиран. В последните минути "железничарите" натиснаха, но стигнаха само до един точен удар във вратата на Спартак, като Ковальов спаси шута на резервата Луан.

Столичният Локомотив временно се изкачи на пето място в класирането, а Спартак изпревари ЦСКА засега и е на 12-а позиция.

