Без изненади в ден №7 на турнира WTA 1000 в Рим

Без изненади премина ден №7 от турнира WTA 1000 в Рим с награден фонд 6 милиона евро.

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите в италианската столица, след като елиминира украинката Марта Костюк с 6:1, 7:6(8).

The will to win @SabalenkaA defeats a resurgent Kostyuk after a nail bitting second set, 6-1, 7-6(8)!#IBI25 pic.twitter.com/tmMBIl1LZg