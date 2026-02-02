Без победител между Атлетик Билбао и Реал Соседад

Атлетик Билбао и Реал Сосиедад не се победиха в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 22-ия кръг.

Гостите поведоха с попадение на Гонсало Гедеш в 37-ата минута. Сосиедад игра с 10 души от 83-ата минута, след като Браис Мендес беше изгонен с директен червен картон. Това обаче не спря домакините да изравнят в 88-та минута, когато Иниго Руис де Галарета отбеляза.

Атлетик, който не е печелил в шест мача от първенството, се изкачи на 11-о място с 25 точки. Осмият Реал Сосиедад е с 28, но не успя да спечели четвъртия си пореден мач в Ла Лига.