Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Без победител в "железничарското" дерби след късна драма

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Гостите от Пловдив стигнаха до крайното 2:2 след гол дълбоко в добавеното време.

Локомотив София – Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Отборите на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) не излъчиха победител и завършиха наравно 2:2 в зрелищен двубой от 13-ия кръг на Първа лига. Домакините има за какво да съжаляват, след като успяха да осъществят обрат от 0:1 до 2:1, но след това допуснаха изравнителен гол дълбоко в добавеното време на срещата.

"Черно-белите" поведоха в резултата в 22-ата минута. Ивайло Иванов центрира от ъглов удар, а Лукас Риан се разписа във вратата на домакините. Три минути след това "червено-черните" извършиха принудителна смяна, като Реян Даскалов получи контузия и отстъпи мястото си на Райън Бидунга.

Малко след това удар на Спас Делев се отби в страничната греда на вратата на пловдивчани. В 36-ата минута отново страничният стълб помогна на гостите след опит за гол на Божидар Кацаров.

След почивката натискът на столичани даде резултат и те достигнаха до обрат. В 68-ата минута Анте Аралица беше изведен от Делев и изравни резултата срещу бившия си отбор.

Локомотив София обърна развоя на събитията в двубоя в 77-ата минута, когато Джуниет Али центрира отдясно, а Кауе Карузо продължи топката във вратата, пазена от Милосавлиевич.

Драматичната развръзка дойде в допълнителното време. В третата минута на допълнителното време Спас Делев игра с ръка в наказателното поле и главният съдия Валентин Железов отсъди дузпа след намесата на ВАР. Ударът на Парвиз Умарбаев от "бялата точка" беше спасен от Любенов, но при добавката резервата Адриан Кова отблизо изравни за крайното 2:2. Ситуацията отново беше прегледана подробно от видео асистент реферите, а попадението остана, след като Кова не беше извършил нарушение при изпълнението на 11-метровия наказателен удар.

Отборът от София има 13 точки на девето място в класирането, докато пловдивчани са на трета позиция в Първа лига с 24 пункта.

Първа лига: Локомотив София – Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Локомотив София

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
