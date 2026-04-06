Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP

Григор Димитров запази позицията си в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист остава на 93-то място в класирането.

Хасковлията, който не участва в турнири през миналата седмица, запазва актива си от 645 точки. Димитров ще стартира утре участието си в състезанието от сериите "Мастърс" в Монте Карло срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина).

Иван Иванов прогресира със 176 места до рекордната в кариерата си 604-а позиция с 61 точки, след като в края на март спечели титлата на надпреварата за мъже в Тарагона (Испания).

Рекордно класиране записва и Александър Василев, който преди десетина дни достигна първи четвъртфинал на сингъл при мъжете във веригата "Чалънджър" в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев се изкачва с още две места до 890-ото с 25 точки.

Номер 1 в класацията на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания) с 13590 точки, пред Яник Синер (Италия) с 12400 точки и Александър Зверев (Германия) с 5205 точки. В топ 10 единствената промяна е изкачването с едва позиция на Бен Шелтън (САЩ), който измества сънародника си Тейлър Фриц от осмото място.

В световната ранглиста на двойки Нийл Скупски (Великобритания) с 8550 точки се върна на първото място, от което го измести аржентинеца Орасио Себайос през миналата седмица. Себайос вече е втори с 8430 точки.