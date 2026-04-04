Григор Димитров започва сезона на клей с труден мач срещу аржентинец

Григор Димитров открива участието си на червени кортове с двубой срещу аржентински съперник в първия турнир от клей сезона.

След турнирите на твърда настилка, българинът влиза в нов етап от сезона, който традиционно е по-тежък и изисква повече издръжливост.

Съперникът му не е случаен – аржентинските тенисисти са известни с това, че играят много силно именно на клей, което прави мача сериозно предизвикателство.

За Димитров това е важен старт, защото доброто представяне в този период може да му даде увереност за следващите турнири, включително „Ролан Гарос“.