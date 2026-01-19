Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP

Григор Димитров запази своята позиция в ранглистата на ATP. Най-добрият български тенисист остава на 45-то място в класацията с актив от 1105 точки.

Гришо откри сезона с турнира в Бризбейн, където достигна до втория кръг. За хасковлията предстои старта на Australian Open. В първия кръг Димитров ще има за съперник Томаш Махач. Срещата с чеха е поставена последна в програмата на четвъртия по значимост корт - "Киа Арена", където двубоите стартират в 2:00 часа сутринта наше време. Преди тази среща има три други - две женски и една от програмата при мъжете.

Сред българите най-голямо подобрение отчита миналогодишният шампион при юношите в Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ - Иван Иванов, който се изкачи с 87 места до 855-ото.

Единствената промяна в челната десетка е свързана с Бен Шелтън. Американецът изпревари Феликс Оже-Алисим от Канада и вече се намира на седмото място, като има 4000 точки. На върха остава Карлос Алкарас от Испания с 12 050 точки. Топ 3 допълват италианецът Яник Синер с 11 500 и Александър Зверев с 5105.