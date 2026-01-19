БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Най-добрият български тенисист запази своята позиция в класацията ден преди да стартира участието си на Australian Open.

тежък жребий григор димитров откритото първенство австралия
Снимка: БТА
Слушай новината

Григор Димитров запази своята позиция в ранглистата на ATP. Най-добрият български тенисист остава на 45-то място в класацията с актив от 1105 точки.

Гришо откри сезона с турнира в Бризбейн, където достигна до втория кръг. За хасковлията предстои старта на Australian Open. В първия кръг Димитров ще има за съперник Томаш Махач. Срещата с чеха е поставена последна в програмата на четвъртия по значимост корт - "Киа Арена", където двубоите стартират в 2:00 часа сутринта наше време. Преди тази среща има три други - две женски и една от програмата при мъжете.

Сред българите най-голямо подобрение отчита миналогодишният шампион при юношите в Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ - Иван Иванов, който се изкачи с 87 места до 855-ото.

Единствената промяна в челната десетка е свързана с Бен Шелтън. Американецът изпревари Феликс Оже-Алисим от Канада и вече се намира на седмото място, като има 4000 точки. На върха остава Карлос Алкарас от Испания с 12 050 точки. Топ 3 допълват италианецът Яник Синер с 11 500 и Александър Зверев с 5105.

Свързани статии:

Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Българинът ще се изправи срещу Томаш Махач.
Чете се за: 01:20 мин.
#класация на ATP #Australian Open 2026 #Григор Димитиров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
5
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
6
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Тенис

Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA
Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA
София Кенин отпадна рано от Откритото първенство на Австралия, убедителни победи за Гоф и Анисимова София Кенин отпадна рано от Откритото първенство на Австралия, убедителни победи за Гоф и Анисимова
Чете се за: 02:25 мин.
Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг
Чете се за: 03:07 мин.
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Чете се за: 01:20 мин.
Елизара Янева отстъпи на финала на турнир в Манчестър Елизара Янева отстъпи на финала на турнир в Манчестър
Чете се за: 01:32 мин.
Историческо участие, но ранен край за Винъс Уилямс в Мелбърн Историческо участие, но ранен край за Винъс Уилямс в Мелбърн
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ