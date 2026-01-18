БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник

Българинът ще се изправи срещу Томаш Махач.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров ще започне участието си на Australian Open във вторник вечерта австралийско време. Срещата му от първия кръг срещу шампиона от Аделаида Томаш Махач е поставена последна в програмата на четвъртия по значимост корт - "Киа Арена", където двубоите стартират в 2:00 часа сутринта наше време. Преди тази среща има три други - две женски и една от програмата при мъжете.

34-годишният българин е 45-и в световната ранглиста в момента, а 25-годишният му първи опонент тази година в Мелбърн пристигна с прясна титла и към момента е №24. Двамата са се срещали веднъж досега на турнира във Виена през 2024-а, когато чехът печели с 6:7 (5), 6:4, 6:3.

Във вторник на "Род Лейвър Арена" ще играят Медисън Кийс, Бен Шелтън, Яник Синер и Наоми Осака. На втория по големина корт "Маргарет Корт Арена" в действие от първия кръг на турнира ще видим Лоренцо Музети, Елена Рибакина, Белинда Бенчич и Стефанос Циципас.

