Без телефони дори в междучасие – Хърватия въвежда нови правила

В Хърватия се подготвят нови правила, които ще забранят използването на мобилни телефони не само в часовете, но и по време на междучасията. Изключение ще има само, ако телефонът се ползва за учебни цели или по здравословни причини.

В момента децата не могат да използват телефони само по време на час, но новата наредба ще направи правилото още по-строго. Според съветника на министъра на образованието Ивана Павич Шиметин промяната ще важи първо за началните училища, а за гимназиите ще се търси отделен модел.

Независимата депутатка Мария Селак Распудич пък иска темата да се уреди със закон, а не само с наредба. Тя е внесла проект, който вече има подкрепата на част от парламента.

„Много държави вече тръгват в тази посока“, казва Распудич, като посочва, че в Европейския парламент също се обсъжда ограничаване на социалните мрежи за деца под 13 или 16 години.