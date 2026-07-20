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Безредици в Буенос Айрес след финала на световното първенство по футбол, има арестувани

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Безредици в Буенос Айрес след финала на световното първенство по футбол, има арестувани
Снимка: БТА
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Най-малко 15 души бяха арестувани по време на безредиците, избухнали близо до обелиска в центъра на Буенос Айрес след поражението на Аржентина на финала на световното първенство по футбол, съобщиха аржентинските медии.

„Трима полицаи бяха ранени при нападенията. Регистрирани са и кражби на телефони и лични вещи. Официални източници потвърдиха, че най-малко 15 души са арестувани във връзка с тези инциденти“, съобщи TN.

Според информациите, след мача хиляди фенове са се събрали при обелиска, за да изразят подкрепата си за националния отбор. Първоначално ситуацията била под контрол, но по-късно група хора започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Няколко души се покатерили и по оградата около обелиска, което довело до полицейски задържания.

Според Кларин, седем полицаи са ранени при сблъсъците. Вестникът съобщава, че служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат буйстващите фенове.

На финала Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията. Феран Торес отбеляза единствения гол в 106-ата минута след асистенция на Нико Уилямс.

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